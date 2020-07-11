مخلوق غامض ألقت به الأمواج يثير حيرة الخبراء والسكان.. صورة

ظهر مخلوق غريب على شاطئ كوينزلاند في أستراليا، مثيرا حيرة الخبراء والسكان المحليين.

وكتبت الفتاة التي عثرت على المخلوق الغريب: "عثرت على مخلوق على الشاطئ، لا أعتقد أنه العنبر الذي يخرج من جوف حوت العنبر الذي يساوي ثروة".

ويشبه المخلوق الفقاعة، كما يمتلك جلد رقيق وملامح غريبة.

وأوضح عالم الأحياء البحرية بجامعة غريفيث، الدكتور أولاف مينيك، أن المخلوق البحري الغامض يمكن أن يكون من الغلاليات، ولكنه ليس من الأنواع التقليدية.

وقال مينيك: "فور وصوله للشاطئ، يبدو وكأنه سائل لزج ولكن في الماء نكتشف هيكله الأكثر تعقيدا".

وأضاف "معظم الغلاليات الفردية هي في الواقع كائنات جميلة جدا، وتجمع ما بين الفقاريات واللافقاريات".

وأتم "على الرغم من أنها لا تحتوي على فقرات من الناحية التقنية، إلا أنها تنتمي إلى مجموعة الحبليات وهي المجموعات التي تملك حبلا ظهريا عصبيا مجوفا".