مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن خططه الساعية لتحقيق "الخلود"

وبحسب ما جاء في كتاب الصحفي الاستقصائي، ديلان هوارد، كان ملك البوب يريد أن يصبح "خالدا" مثل تشارلي تشابلن ووالت ديزني.

وأوضح الكتاب أن مايكل جاكسون وضع لنفسه هدفا يتمثل في كسب 20 مليون دولار أسبوعيا، عن طريق إقامة حفلات "سيرك دو سوليل" والحصول على صفقات مع شركات مثل Nike.

ويقال إن مايكل كان لديه خطط لإعادة إنتاج أفلام مثل 20000 Leagues Under the Sea، ورحلة سندباد السابعة، وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور".

Michael Jackson's bombshell never-before-seen diary unveils plans to be 'immortal' https://t.co/17iHpkamMr — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) July 9, 2020​

وسردت مذكرات مايكل جاكسون أنه كان خائفا من شخص يريد قتله، حيث كان يشعر بأن شخصا ما يخطط لـ"تدميره"، ذاكرا "الأشرار في كل مكان. يريدون تدميري وأخذ شركتي".

وتوفي مايكل جاكسون في عام 2009 عن عمر ناهز 50 عاما، بينما كان يستعد لجولته This Is It.

سبب الوفاة كان تناول جرعة زائدة من عقار البروبوفول والبنزوديازيبين، الذي أعطاه إياه طبيبه الخاص الدكتور كونراد موراي.