عقب سماعهم صوتا يشبه "هدير التنين".. سكان قرية صينية يرصدون "وحشا غامضا"

فوجئ سكان قرية صينية بظهور مخلوق غريب في إحدى بحيرات المياه، وصفوه بـ"الوحش الغامض".

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، يمتلك الوحش الغامض شكلا غير معتاد وطوله يبلغ نحو 3 أمتار.

والتقط السكان مقطع فيديو للمخلوق وهو يسبح تحت البحيرة الكائنة في مدينة لويانغ وسط الصين.

وتم التقاط الفيديو عقب أيام من توافد الآلاف من القرويين إلى قمة جبل في جنوب غرب الصين للبحث عما يعتقدون أنه "مخلوق غامض"، بعد سماع أصوات صاخبة بدت وكأنها هدير التنين.