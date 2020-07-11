"بسبب فستان وحاجات تانية".. فنانة مصرية توضح سبب نشرها صور "متحرشين".. فيديو وصور

روت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، تفاصيل عن حوادث تعرضت فيها للتحرش، وذلك وسط الضجة الواسعة التي أثارتها هذه القضية في الشارع المصري .

وقالت رانيا في مداخلة تلفزيونية مع إحدى القنوات: "قررت أفضح المتحرشين، بيدخلوا على صفحاتي على الانستغرام ويشتموني ويكتبوا كلام يشيب، ورسائل بتشيب، أنا لو بعتلك سكرين شوتس (لقطة شاشة) على الحاجات الي بتنكتب حتى من قبل الفستان من أول ما فتحت صفحة الفيسبوك وأنا يعني عندي حالة ذهول".

#الحكاية| الفنانة رانيا يوسف: كل يوم هنزل وهفضح 5 تحرشوا بيا لفظيا على السوشيال ميديا#MBCMASR pic.twitter.com/IWyVqIQCOo — الحكاية (@Elhekayashow) July 10, 2020

وتابعت قائلة: "انا ناوية كل يوم أنزل 5 متحرشين لفظيا على السوشيال ميديا وأنا ناوياها.. مش أنا بس أنا بيتبعتلي من بنات محجبات ومنقبات ولبسهم محتشم جدا وأطفال وزي ما بقلك رجالة بعتنلي قصصهم يعني الموضوع مش مقتصدر على البنات".

وأضافت: "أنا بحاول أشجع البنات، ما تسمحيش لحد يتحرش بيكي لفظيا، أنت معملتيش حاجة، انت لما حطيتي صورتك وتعملي انستغرام ده مش معناه انك بتستدعي حد يتحرش بيكي انت معملتيش حاجة غلط، في رسائل تهديد طبعا جاتلي".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف نشرت أكثر من مرة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورا لـ"متحرشين" تكتب عليها: "تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه من ألفاظ خادشه".

تم الاكتفاء بنشر الصور والاسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه علي ألفاظ خادشه#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/uzsBOx3FNk — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 10, 2020

وهذا ما أثار التفاعل على الموقع المذكور وخصوصا في مصر، فمنهم من كتب "معلش زي عيالك بردو".

معلش زي عيالك بردو 😂 — Excellence 🇪🇬 (@Mahmoud75397015) July 9, 2020

ومنهم "برافوو عليكي انتي انسانة عظيمه نحنا كلنا معاكي وكلنا هنفضحهم المتحرشين دول".

برافوو عليكي انتي انسانه عظيمه نحنا كلنا معاكي وكلنا هنفضحهم المتحرشين دول — Ҝ丨ㄒҜᗩㄒ🍫 (@tevld) July 9, 2020

والكثير من ردود الأفعال.