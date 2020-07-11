شاب مصري يبرر قيامه بسحل كلب حتى الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لطالب قام بربط كلب وسحله بسيارته في الشوارع حتى الموت.

وأثار الفيديو حالة من الغضب، والعديد من المطالبات بمحاسبة الشاب، القاطن في حي المنتزه بالأسكندرية.

وقامت الجهات الأمنية بالقبض على الطالب، وأثناء التحقيق اعترف بفعلته، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وبرر الطالب فعلته، بأنه كان يخشى أن يعقر الكلب أحد المواطنين أو أن يكون سببا في نقل أي عدوى للآخرين.

يذكر أنه تم حجز المتهم على ذمة التحقيقات.