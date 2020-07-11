شاهد... ديفيد بيكهام يحتفل بخطوبة أكبر أبنائه

احتفل لاعب الكرة القدم البريطاني، ديفيد بيكهام، بخطوبة أكبر أبنائه بروكلين من صديقته الممثلة الأمريكية، نيكولا بيلتز.

وشاركت والدة العريس، فيكتوريا بيكهام، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة لابنها مع عروسه، وكتبت معها: "إنها الأخبار الأكثر تشويقا، لا يمكن أن نكون أسعد من علمنا بخبر زواج بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، نتمنى لهما الحب وسعادة دائمة، نحب كلاكما".

من جانبه، عبر بروكلين بيكهام (21 عاما) عن سعادته بقرب زواجه عبر حسابه على "إنستغرام"، وقال: "أنا أسعد رجل في العالم"، وتابع لزوجته المستقبلية: "أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام، أحبك حبيبي".

وشاركت خطيبة نجل بيكهام نفس الصورة التي تجمعها به، وشاركتها حماتها فيكتوريا بيكهام، وكتبت معها: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم، لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك، حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيرا يا عزيزي".

ونيكولا بيلتز هي ابنة الملياردير نيلسون بيلتز الذي تقدر ثروته الصافية بـ 2.45 مليار دولار.

يشار إلى أن ديفيد بيكهام (45 عاما) متزوج من نجمة فريق "سبايس غيرلز" الغنائي السابقة، فيكتوريا بيكهام، منذ عام 1999، وأنجب منها 4 أبناء هم بروكلين وروميو وهاربر وكروز.