هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها في آخر كلماتها... فيديو

حظيت آخر كلمات الفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي، عبر أثير إحدى المحطات الإذاعية بتداول واسع من جانب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الجداوي فى إحدى حلقات برنامجها "نحاول"، الذى كانت تقدمع على "راديو 9090" خلال شهر رمضان هذا العام، قبل إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد: الله أعلم هكون موجودة معاكم في رمضان اللي جاي ولا لأ واتمنى تكونوا راضيين عليا".

وأثارت آخر كلمات رجاء الجداوي جدلا بين عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتساؤلات فيما بينهم إن كانت تنبأت بوفاتها.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس "كورونا" المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت الأسبوع الماضي داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاما.

ذكر أن رجاء الجداوي ولدت، في السادس من سبتمبر/أيلول 1938، واسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وهي ابنة شقيقة الراقصة والممثلة المصرية الشهيرة تحية كاريوكا.

وشاركت الجداوي في قرابة 400 فيلم ومسلسل تلفزيوني ومسرحية إلى جانب كبار نجوم السينما المصرية مثل فاتن حمامة وعادل إمام.