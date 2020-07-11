ما هي العادات الاجتماعية التي غيرها فيروس كورونا؟

فرض فيروس كورونا المستجد قواعد جديدة على صعيد العادات الاجتماعية وطرق التواصل اليومية، فما هي العادات التي تغيرت، وهل أصبحت من الماضي؟

شبكة "CNN" نشرت تقرير عن بعض العادات والتي بسببها تدور تساؤلات حول ما إذا كانت ستصبح من الماضي أم سنعود لممارستها بعد جلاء هذا الفيروس.

المصافحة

خوفًا من انتشار الفيروس امتنع الكثيرون عن هذه العادة.

هناك بعض الدول العربية التي كانت فيها المصافحة باحتكاك الأنف تعتبر عادة متوارثة لديهم، لكن فيروس كورونا حد منها بشكل كبير.

التقبيل

تعتبر عادة التقبيل طريقة أخرى يمارسها العديد من الناس للتعبير عن المودة، ولكن بعد انتشار (كوفيد 19) امتنع الناس عن ممارسة هذه العادة خوفاً من التعرض للعدوى بشكل مباشر.

العناق

كعادة التقبيل يعتبر العناق لدى العديد من الشعوب طريقة للتعبير عن المحبة والاشتياق، لكنها تحولت إلى سلوك غير مرغوب به، مع التوصيات الصحية التي تنصح بتجنب ممارسة مثل هذه العادات التي قد تساعد في نشر الفيروس بشكل أسرع.

الأعراس

يعتبر التجمع في الأعراس أو مع الأصدقاء أمراً ضرورياً على صعيد المحافظة على الترابط الاجتماعي، ولكن مع انتشار كورونا امتنع الكثيرون عن مثل هذه التجمعات، واستبدلت بالتواصل عبر الإنترنت والهاتف وتطبيقات مكالمات الفيديو التي لاقت رواجاً كبيراً في هذه الأيام.