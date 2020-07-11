طفل يعبر طريق عام ويقوم بـ 3 حركات غريبة... فيديو

تضع كل الدول قواعد خاصة لتنظيم حركة المرور على الطرق التي تمر عبر تجمعات سكنية لحماية أرواح الناس والحفاظ على السيولة المرورية في ذات الوقت.

ومن أهم القواعد المرورية تلك المتعلقة بعبور المشاة لتلك الطرق، التي يتم تحديد أماكن خاصة لها لجعل قائد السيارة أكثر وعيا بتلك الأماكن بصورة تقلل من الحوادث المرورية.

طفل ينحني 3 مرات للسائقين الذين أوقفوا سياراتهم للسماح له بعبور الشارع pic.twitter.com/bwcHCTgoWw — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 11, 2020

ونشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد لحظة عبور طفل لإحدى الطرق في مدينة تشانغ جيا قانغ، مشيرة إلى أنه قام بتحية قادة السيارات بطريقة غريبة.

ويظهر الفيديو توقف السيارات للسماح للطفل بعبور الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة، وخلال عبوره توقف 3 مرات يقوم في كل مرة فيها بتوجيه التحية للسائق بالانحناء برأسه وخفض المظلة التي يحملها في إشارة إلى تقديره لهم.