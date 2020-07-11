ما سبب التوقف عن استخدام الصابون السائل حول العالم؟

بدأت شهرة الصابون السائل، حول العالم، بالتراجع خاصة عندما أعلن خبراء التجميل بأن الصابون الصلب أكثر اقتصادا وفائدة من السائل.

ووفقا لإحصائيات شركة " Kantar Worldpane"، فمبيعات الصابون الصلب زادت بنسبة 3% في العام الماضي، وتميل للنمو أكثر، ولكن ما سبب تراجع مبيعات الصابون السائل فجأة؟

وتبين أن الأمر يعود إلى أن المدافعين عن الطبيعة كشفوا الكمية الكبيرة من علب البلاستيك المتبقية بعد استخدام الصابون السائل، الأمر الذي يؤدي إلى تلوث الطبيعة بشكل أكبر.

ووفقا له، فإن استخدام الصابون الصلب على حساب السائل، فإنه يقلل من كمية النفايات البلاستيكية في الطبيعة، حسب موقع "medikforum".

وأشار الخبراء إلى أن الصابون الصلب الحديث يمكن أن يحل مكان العدي من وسائل الاعتناء بالبشرة، ويمكن استخدامه لغسيل الوجه والاستحمام وشامبو للشعر، حيث كل ما على الشخص فعله هو الاختيار المناسب للصابون.