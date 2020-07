اللاعب المصري عمرو السولية يعلن مقاضاته لمتحرشين بطفلته ذات الثلاثة أعوام

View this post on Instagram

ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر 🙂) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل قررت اتقدم ببلاغات لاصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا و للاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده .