اللاعب المصري عمرو السولية يعلن مقاضاته لمتحرشين بطفلته ذات الثلاثة أعوام

أعلن اللاعب في النادي الأهلي المصري، عمرو السولية، اليوم السبت، عن مقاضاته لأشخاص تحرشوا بطفلته ذات الثلاثة أعوام وتنمروا عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابسها.

وأوضح السولية في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" على التواصل الاجتماعي أن ابنته "ليلى" عمرها 3 سنوات ونصف فقط، وتابع موضحة أنها (لسه قالعة البامبرز من كام شهر)، وتساءل بغضب: "الكلام ده بيتقال على طفلة!! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلا خنزير؟! ايه المرض ده!".

وأضاف السولية عن المتنمرين على ابنته: "هؤلاء عندما يكبرون يتحولون إلى مغتصبين ومتحرشين، واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".

وأردف: "أتمنى الشيوخ الذين يبررون للتحرش وملابس الفتاة يكونوا مبسوطين دلوقتي وهم يرون ما يحدث الآن".

وتابع معلنا: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب هذه التعليقات عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا، قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".

وكان عمرو السولية شارك صورة له مع ابنته، وعلق عليها: "كل شيء بالنسبة لي"، ولكن بعض المتابعين هاجموه زاعمين أن ملابس ابنته "غير محترمة".

View this post on Instagram my everything 😍❤️ A post shared by Amrelsoulia Official (@amrelsoulia) on Jul 10, 2020 at 12:21pm PDT

وفي سياق متصل، دعم لاعبو النادي الأهلي زميلهم عمرو السولية بعد التنمر الذي تعرضت له ابنته "ليلى"، ومنهم رمضان صبحي ومحمود كهربا واليود يانج وحمدي فتحي ولاعب الأهلي المعار للجونة أحمد ياسر ريان، وذلك بنشرهم صورة السولية مع ابنته عبر حساباتهم على "إنستغرام" ووجهوا معها رسائل دعم لزميلهم.