اللاعب المصري عمرو السولية يعلن مقاضاته لمتحرشين بطفلته ذات الثلاثة أعوام

وأوضح السولية في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" على التواصل الاجتماعي أن ابنته "ليلى" عمرها 3 سنوات ونصف فقط، وتابع موضحة أنها (لسه قالعة البامبرز من كام شهر)، وتساءل بغضب: "الكلام ده بيتقال على طفلة!! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلا خنزير؟! ايه المرض ده!".
وأضاف السولية عن المتنمرين على ابنته: "هؤلاء عندما يكبرون يتحولون إلى مغتصبين ومتحرشين، واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم".
وأردف: "أتمنى الشيوخ الذين يبررون للتحرش وملابس الفتاة يكونوا مبسوطين دلوقتي وهم يرون ما يحدث الآن".
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ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر 🙂) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل قررت اتقدم ببلاغات لاصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا و للاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده .
وتابع معلنا: "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب هذه التعليقات عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا، قررت أحمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".
وكان عمرو السولية شارك صورة له مع ابنته، وعلق عليها: "كل شيء بالنسبة لي"، ولكن بعض المتابعين هاجموه زاعمين أن ملابس ابنته "غير محترمة".
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وفي سياق متصل، دعم لاعبو النادي الأهلي زميلهم عمرو السولية بعد التنمر الذي تعرضت له ابنته "ليلى"، ومنهم رمضان صبحي ومحمود كهربا واليود يانج وحمدي فتحي ولاعب الأهلي المعار للجونة أحمد ياسر ريان، وذلك بنشرهم صورة السولية مع ابنته عبر حساباتهم على "إنستغرام" ووجهوا معها رسائل دعم لزميلهم.
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