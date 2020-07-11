إعلان إصابة نجم بوليوود أميتاب باتشان بكورونا ودخوله للمستشفى

صدم نجم بوليوود الكبير، أميتاب باتشان، جمهوره، اليوم السبت، بإعلان إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، ودخوله المستشفى للعلاج.

ونقل باتشان إلى مستشفى نانفاتي في مومباي، بحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" الهندية.

وغرد باتشان لجمهوره العريض عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "جاءت نتائج اختباري بشأن مرض (كوفيد-19) إيجابية، ونُقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد أسرتي والموظفين العاملين لاختبارات وننتظر نتيجتها".

كما حث باتشان (77 عاما) كل الذين كانوا على مقربة منه في العشرة أيام الماضية أن يجروا اختبارات "كورونا" لأنفسهم.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020

وكان آخر ظهور لأميتاب باتشان في الفيلم الكوميدي "جولابو سيتابو"، التي يشارك في بطولتها أيوشمان خورانا.

وتم طرح الفيلم في البداية في دور العرض السينمائية، ولكن بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد تم عرضه لأول مرة على خدمة "أمازون برايم فيديو".