أول فنانة عربية تصاب بكورونا تعلن خطوبتها

أعلنت المطربة البحرينية، هند، أمس الجمعة، خبر خطوبتها، وذلك بعد شفائها من فيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت هند البحرينية، متابعي حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة لها وهي تزين شعرها بتاج من الورود، فيما كانت تستعرض خاتم خطوبتها في يدها المرصع بالألماس.

ويأتي احتفال هند البحرينة بخطوبتها بعد 3 أشهر من شفائها من فيروس "كورونا" المستجد.

بطريقة غير مباشرة، أعلنت الفنانة البحرينية #هند خطوبتها من خلال نشرها صورة عبر حسابها على "انستغرام"، من دون ذكر تفاصيل، واكتفت بوضع "👩‍❤️‍👨❤️" على الصورة التي ظهرت فيها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، وزينت شعرها بتاج من الورد.

زهرة_الخليج_تلهمنا #زهرة_الخليج_يوليو2020 pic.twitter.com/nyfDt5RSkk — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) July 11, 2020

وأعلنت الفنانة البحرينية هند، في 23 مارس/ آذار شفائها من مرض (كوفيد- 19) الذي يسببه فيروس "كورونا".

وشاركت المطربة البحرينية مقطعا مصورا عبر حسابها على موقع "تويتر"، وهي تستقبل فيه نتائج فحص "كورونا" الثاني الذي أجرته وجاءت نتائجه سلبية، وهو ما يعني خلوها من الفيروس التاجي.

وتلقت هند البحرينية خبر نتائج فحص "كورونا" الثاني بفرح شديد أثناء تواجدها في المستشفى، حيث تخضع للحجر الصحي تحت المراقبة الطبية.

وأعلنت الفنانة البحرينية وقتها أنها ستخرج من المستشفى وستستكمل العزل الصحي من داخل منزلها.

وغردت: "صباح الخير .. الحمد الله تشافيت من مرض الكورونا وابدي اول ايام الحجر المنزلي".

وتعتبر هند البحرينية أول فنانة عربية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، والذي أصيبت به أثناء تواجدها في مدينة برشلونة الإسبانية.