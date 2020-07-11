مع منع الاقتراب من "ميكي ماوس"... "عالم والت ديزني" بفلوريدا يعيد فتح أبوابه

أعادت شركة "والت ديزني" فتح أبواب متنزهها الشهير بفلوريدا، اليوم السبت، لأول مرة منذ 4 أشهر وسط موجة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولاية الأمريكية.

لكن صاحب إعادة الافتتاح فرض على الجمهور الزائر وضع الكمامة بينما كان ميكي ماوس يلوح بيده عن بعد، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وعلّق المنتجع العروض والألعاب النارية والأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى تجمعات.

كما مُنع الاقتراب من شخصيات "ديزني" الشهيرة مثل "ميكي ماوس" و"سندريلا"، وعوضا عن ذلك ظهرت تلك الشخصيات إما طافية أو وهي ممتطية الخيول.

واستقبلت الشركة عددا محدودا من الضيوف في بعض أنحاء مجمع أورلاندو الشاسع، وهو المنتجع الترفيهي الذي يقصده أكبر عدد من الزوار في العالم، في ظل مجموعة من تدابير السلامة التي وُضعت لطمأنة الزوار والحد من فرص إصابتهم بفيروس كورونا.

Four months after closing because of the coronavirus pandemic, Walt Disney World Resort in Florida has officially reopened. https://t.co/OA7cl1hrnw pic.twitter.com/kCByUmjG78 — CNN (@CNN) July 11, 2020

وقال رئيس شركة والت ديزني، جوش دامارو، إن "المديرين التنفيذيين يثقون في أنهم وضعوا خطة مفصلة لإعادة الفتح على مراحل خلال الوباء".

وأضاف: "بعد أن استقبل الضيوف والعاملين في الحديقة، "هذا هو العالم الجديد الذي نعمل فيه، ولا أرى أن هذا سيتغير قريبا".

Walt Disney World in Orlando, Florida, will welcome back visitors on Saturday even as coronavirus cases in Florida remain high. In doing so, Disney steps into a politicized debate. https://t.co/XMJGVSfViX — The New York Times (@nytimes) July 8, 2020

وعند متنزهي المملكة السحرية والمملكة الحيوانية اللذين فتحا أبوابهما اليوم السبت، وضع الزوار والموظفون الكمامات وخضعوا لفحوص درجة الحرارة وتم إخبارهم بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل مكان سواء في الشوارع أو أثناء ركوب الخيل.

ووقف الزوار في صفوف تفصلها حواجز زجاجية بينما كانت العلامات على الأرض تشير إلى أماكن وقوف الناس للحفاظ على التباعد بينهم.

“It’s the chance to come back and be in the magic." That's what one visitor said Saturday as Walt Disney World’s Magic Kingdom and Animal Kingdom in Florida reopened after nearly four months. New rules are in place to help prevent the spread of COVID-19.https://t.co/CyX4oaInG6 — AP Entertainment (@APEntertainment) July 11, 2020

يشار إلى أن سيعاد فتح متنزه "ديزني لاند" باريس الترفيهي على مراحل اعتبارا من 15 يوليو/ تموز الجاري.

فيما أعادت شركة "والت ديزني" فتح شنغهاي ديزني لاند في 11 مايو/ أيار، ولكن أمام عدد محدود من الزائرين، لتنهي بذلك إغلاقا استمر نحو 3 أشهر نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

​وكانت متنزهات "ديزني" الترفيهية قد أغلقت في أنحاء العالم، في يناير/ كانون الثاني، بعدما بدأ فيروس كورونا المستجد في الانتشار على مستوى العالم، مما أدى إلى إغلاق شامل وقيود على السفر.