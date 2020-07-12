خالد النبوي يفاجئ الجمهور بصورة تكشف كواليس المشهد الأخير من "ممالك النار"

كشف الفنان المصري خالد النبوي، كواليس المشهد الأخير من مسلسل "ممالك النار"، عبر صورة له مفاجئة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وظهر النبوي في الصورة أثناء وضع المكياج الخاص بالمشهد، وتلطيخ وجهه ورقبته بالدماء، معلقا: "كواليس المشهد الأخير من ممالك النار، طومان باي".

View this post on Instagram كواليس المشهد الأخير من #ممالك_النار ❤️ #طومان_باي A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on Jul 11, 2020 at 11:32am PDT

مسلسل "ممالك النار" بطولة خالد النبوي، كندة حنا، محمود نصر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الله، ومن إخراج أليخاندرو توليدو، وقد تم عرضه بداية هذا العام، وحقق نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن الفنان خالد النبوي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.