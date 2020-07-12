"آبل" تحذر مستخدميها من تغطية كاميرا اللابتوب "ماك برو"... فيديو

أصبحت عادة تغطية كاميرا جهاز اللابتوب، ظاهرة منتشرة بكثرة الأمر الذي دفع شركات خاصة لإنتاج أغطية خاصة للكاميرا يمكن من خلالها إغلاق وفتح الكاميرا بسهولة.

يؤكد خبراء الأمان الرقمي ضرورة تغطية كاميرا اللابتوب، حيث إن جميع أنظمة التشغيل بلا استثناء بها ثغرات غير معروفة للعامة.

الأمر الذي قد يتيح للهاكرز الدخول إلى الكاميرا من خلال ثغرة تجعله يتحكم بها دون شعور المستخدم بأن كاميرا حاسوبه قد تعرضت للقرصنة.

وفي ظل تفشي ظاهرة إغلاق الكاميرات وجهت شركة "أبل" تحذيرا لمستخدمي أجهزتها من نوع "ماك بوك"، بعدم استخدام الأغطية التي يتم بيعها لإغلاق الكاميرا.

ففي بيان للشركة أكدت فيه أن المساحة الفارغة بين الشاشة والجهاز هي 0.1 ملليمتر وهو سمك مقارب لسمك ورق الطباعة على سبيل المثال، لتمنع من وضع غطاء على كاميرا "ماك بوك" أو "ماك بوك آير" أو "ماك بوك برو".

محذرة من أن يتسبب الغطاء السميك عادة في كسر شاشة اللابتوب.

وفي الوقت نفسه أكدت الشركة عن ثقتها بالتكنولوجيا التي تستخدمها في أجهزتها، مؤكدة على ضرورة الاعتماد بالكامل على الضوء الأخضر الذي يضيء كلما كانت الكاميرا في حالة الإستخدام.

حيث إن الكاميرا مصممة بشكل يستحيل معه استخدام الكاميرا بدون إضاءة الضوء الأخضر.