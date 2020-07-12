تسلا" تتخذ قرارا صعبا بسبب جائحة كورونا"

وقررت تسلا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" أنها قررت تخفيض سعر سياراتها الكهربائية من طراكز "واي" وسط متاعب لقطاع السيارات بسبب كورونا.

وخفضت تسلا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز واي 3 آلاف دولار أمريكي، بعد 4 أشهر فقط من طرحها في الوقت الذي تسعى فيه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى الحفاظ على زخم مبيعاتها في ظل جائحة كوفيد-19.

ويأتي ذلك بعد تخفيضات لسيارات تسلا في مايو/أيار على الطرز 3 وإكس وإس.

وأعلنت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك هذا الشهر انخفاضا أقل من المتوقع في تسليمات سيارات بالربع الثاني من العام، على الرغم من الوباء الذي عصف بصناعة السيارات عالميا.

ويبدأ الطراز واي الآن بسعر 49 ألفا و990 دولارا، بانخفاض 6% تقريبا عن سعره السابق الذي كان يبلغ 52 ألفا و990 دولارا، وفقا لموقع الشركة على الإنترنت.

ولم ترد تسلا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وبدأت الشركة تسليمات الطراز واي في مارس/آذار.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت تسلا عن تحقيق الطراز واي أرباحا، وهي المرة الأولى في تاريخ الشركة المؤسسة قبل 17 عاما التي تحقق فيها سياراة جديدة لها ربحا في أول ربع سنة لها.