نجمة بوليوود أشواريا راي تكشف نتيجة فحص كورونا بعد إصابة حماها أميتاب باتشان

خضعت نجمة بوليوود، أشواريا راي للفحص الخاص بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان حماها نجم بوليوود الشهير، أميتاب باتشان، وزوجها النجم، أبهيشيك باتشان، أمس السبت، إصابتهما بالفيروس.

وتبين أن أشواريا راي خالية من الفيروس، وكذلك حماتها وابنتها آراديا، بعد أن جاءت كافة نتائجهم "سلبية"، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وقال عمدة مومباي، كيشوري بيدنيكار، أنه تم اختبار أشواريا راي باتشان وحماتها جايا باتشان الليلة الماضية، وجاءت نتائجهما "سلبية"، لكن تم دخولهما الحجر الصحي لمدة 14 يوم.

وتابع أنه سيتم اختبار أشواريا راي وحماتها مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهما.

وأشار بيدنيكار إلى أن تعقيم مسكن أميتاب باتشان صباح اليوم الأحد، وتم الإعلان عنها "كمنطقة احتواء"، ولن يسنح بالدخول أو الخروج من المنزل، فيما قامت الشرطة بتحصين المكان، وسيتم السماح بتوريد للمنزل المواد الأساسية فقط.

أما عن آخر مستجدات الحالة الصحية لأميتاب باتشان (77 عاما)، فقد صرح مستشفى نانفاتي التخصصي التي يرقد فيها حاليا لتلقي العلاج أن حالته مستقرة مع أعراض خفيفة، وتم إدخاله في وحدة عزل.

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وأعلن أميتاب باتشان، أمس السبت، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأكد أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، ودعا كل الذين كانوا على مقربة منه في العشرة أيام الماضية أن يجروا اختبارات كورونا لأنفسهم.

كما كشف نجله النجم أبهيشيك باتشان، إصابته بـ(كوفيد-19) وذلك بعد وقت قليل من إعلان إصابة والده بنفس الفيروس، أمس السبت.

وكتب أبهيشيك على "تويتر": "أظهرت التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد إصابتي أنا ووالدي، بعدما جاءت التحاليل إيجابية"، مضيفا: "انتقلنا إلى أحد المستشفيات بالفعل، وتم إبلاغ جميع السلطات بذلك".