"تحت تهديد السلاح"... ياسمين رئيس "تجبر" السبكي على توقيع فيلم جديد

تعاقد المنتج المصري الشهير أحمد السبكي مع الفنانة الشابة ياسمين رئيس للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "جار القمر".

وقال السبكي مازحا، في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام": "سعيد بالتوقيع على الفيلم الجديد مع ياسمين رئيس رغم أنه تحت تهديد السلاح".

وظهر المنتج المصري الشهير في الصور بجواره ياسمين رئيس وهي توقع على العقود الخاصة بالفيلم.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير فيلم "جار القمر" قريبا، بمشاركة أحمد الفيشاوي وأسماء جلال، وعلي الطيب.

وتوقعت مصادر أن يتم عرض الفيلم في دور السينما مع بداية عام 2021.

وكان آخر أعمال ياسمين رئيس السينمائية فيلم "لص بغداد" مع محمد عادل إمام وفتحي عبد الوهاب وأمينة خليل، الذي عرض في دور السينما مع بداية هذا العام، ونجح في تحقيق إيرادات بلغت 32 مليون جنيه.