تطور جديد بشأن اعتذار ياسر جلال عن مسلسل خالد بن الوليد

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن اعتذار الفنان المصري ياسر جلال عن بطولة مسلسل "خالد بن الوليد".

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية عن مصادر قولهم إن مسؤولين من شركة "سينرجي" دخلت في مفاوضات جديدة مع ياسر جلال، لإثنائه عن قرار الاعتذار عن بطولة المسلسل.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين حاول تفهم طلبات الفنان المصري كي يقبل بطولة "خالد بن الوليد".

وقالت المصادر إن ياسر جلال قال أحد لمسؤولي "سينرجي" إنه ليس لديه أي متطلبات، ومصدر تخوفه الوحيد هو عدم إتقانه للشخصية.

ولكن مصادر أكدت أن ياسر جلال سيعود لبطولة "خالد بن الوليد"، بعد التطمينات التي قدمتها له الشركة بأن المسلسل سيخرج في أفضل صورة، وأنهم يدعمونه بشكل شخصي، حتى يظهر في أفضل شكل ممكن.

كما أن المصادر قالت إنه يمكن تأجيل التصوير، حتى يكون ياسر جلال "جاهزا" للعمل" ليخرج المسلسل على مستوى الحدث الكبير.

وكان جلال قضى الفترة الماضية بالكامل في التدريب على القتال بالسيف بيديه الاثنتين، كما هو مطلوب منه لأداء الدور، وكذلك التدرب على الفروسية التي يجيدها ولكنه أراد أن يصل إلى أفضل مستوى فيها.

ومن المتوقع أن يشارك بطولة "خالد بن الوليد"، بجانب ياسر جلال، يوسف شعبان، ومحسن محيي الدين، وسوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وبسنت شوقي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد ثروت، ومنذر رياحنة، وحمدي الوزير، وبيومي فؤاد، ورانيا محمود ياسين، وأحمد خالد صالح، وأحمد فلوكس، وحمزة العيلي.

ويكتب سيناريو وحوار المسلسل، إسلام حافظ، وسيكون "خالد بن الوليد" من إخراج، عبد الرؤوف عبد العزيز.