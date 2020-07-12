محمد منير يؤجل حفله بالأوبرا دون الكشف عن السبب

أجّل المطرب المصري، محمد منير، إحياء حفله الغنائي في دار الأوبرا المصرية، الذي كان من المقرر إقامته الخميس 16 يوليو/ تموز الجاري.

وأشارت وزارة الثقافة المصرية إلى أن حفل منير تأجل بناء على رغبته، على أن يتم تحديد موعد آخر للحفل في وقت لاحق.

وكان محمد منير طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "الناس في بلادي"، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/ حزيران.

والأغنية كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي ومن ألحان محمد رحيم، ومن إخراج أحمد عبد المحسن.

وأحيا محمد منير في 29 مايو/ أيار حفلا غنائيا دون جمهور بمناسبة عيد الفطر.

وحرص منير خلال الحفل على طمأنة جمهوره ومحبيه بشأن العملية الجراحية الذى أجراها في مفصل الحوض، وذلك بالوقوف أمام الكاميرا على كلتا قدميه لكي يؤكد لهم أنه بصحة جيدة.

وأجرى المطرب محمد منير، عملية دقيقة في العظام، بأحد المراكز الطبية في القاهرة.

وأفاد موقع "بوابة الأخبار" أن الكينج محمد منير، أجرى جراحة دقيقة في العظام، وكللت بالنجاح التام في أحد المراكز الطبية الكبرى في القاهرة.