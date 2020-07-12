نجم بروسيا دورتموند هالاند يتعرض لموقف محرج في بلاده... فيديو

تعرض مهاجم بروسيا دورتموند النرويجي إرلينغ هالاند، لموقف حرج أثناء عطلته الصيفية في بلده، بعد انتهاء الموسم الكروي الخاص بناديه.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشاب النرويجي في شجار أمام أحد الملاهي الليلية في مسقط رأسه.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. 🇳🇴🍺 pic.twitter.com/oaeLJUyBMw — Football Tweet (@Football__Tweet) July 12, 2020

كما ظهر اللاعب في الفيديو وهو في حالة عدم اتزان خلال شجاره.

ويعد هالاند من أبرز لاعبي الموسم الجاري بعد تألقه مع سالزبورغ النمساوي، ثم انتقاله إلى دورتموند الألماني في يناير.