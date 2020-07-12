ركاب طائرة يتفاجئون بتساقط المياه فوق رؤوسهم خلال إحدى الرحلات... فيديو

اضطر الركاب على متن رحلة جوية روسية، إلى فتح مظلاتهم، لحماية أنفسهم من المياه، والتي بدأت تتساقط داخل مقصورات الطائرة.

والتقط بعض الركاب مقاطع مصورة للواقعة، حيث يمكن رؤية بعض المسافرين وهم يحاولون إيواء أنفسهم تحت المظلات، بينما يحاول آخرون الوصول إلى سقف الطائرة وإيقاف تسريبات المياه.

ووفقا لموقع "لاد بيبل"، الإخباري، فإن الرحلة الجوية أقلعت من مدينة خاباروفسك شرق روسيا باتجاه مدينة سوتشي غرب البلاد.

Volo interno russo #Chabarovsk-Sochi della Rossiya Airlines



I passeggeri sono stati costretti ad usare ombrelli per ripararsi da goccioloni d'acqua, parrebbe per un guasto all'aria condizionata



Ora sotto inchiesta



Non vi lamentate dei treni italiani...pic.twitter.com/HKB1ab66rd — #POLiticamenteScorretto🎹FR© (@PolScorr) July 11, 2020

وقال أحد الركاب "كنا نطير ولكن المطر بدأ يتساقط على متن الطائرة".

وتدور الشكوك وراء تسريب المياه، في تعطل نظام تكييف الهواء على الطائرة، وهي من طراز "بوينج 747".

وسارعت الخطوط الجوية الروسية، والتي تملكها شركة الطيران "إيروفلوت"، بفتح تحقيق في الحادث؛ لتحديد سبب تسريب المياه.