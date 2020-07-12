متحرش يتوسل لرانيا يوسف

اعتذر أحد الأشخاص من الفنانة المصرية، رانيا يوسف، بعدما اتهمته إلى جانب مجموعة من الأشخاص بالتحرش لفظيا بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطلب الشخص من الممثلة أن تسامحه، وتوسل إليها بعد فضحه عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، ونشرها صورته.

وشاركت رانيا يوسف متابعيها، اليوم الأحد، صورة من رسالة الشخص لها دون أن تكشف عن اسمه أو صورته، والتي جاء فيها: "أستاذة رانيا أرجوكي اقبلي اعتذاري وأنا متأسف جدا لحضرتك بس أرجوكي انا بيتي هيتخرب أرجوكي اقبلي اعتذاري أنا رجال على الله".

وعلقت رانيا يوسف على رسالة الرجل: "مش عيب أن الواحد يغلط ويعتذر، ونحن نقبل الاعتذار، والحمد لله أن الحملة بدأت تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها".

مش عيب ان الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله ان الحمله بدات تجيب نتائجها والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين وبتاخذ حق مش من حقها. #حمله_افضحي_متحرش#افضحي_متحرش#ماتخافيش pic.twitter.com/oK8cVjn7Ur — Raniah Yousief (@RaniahYousief) July 12, 2020

وكانت رانيا يوسف دشنت حملة لفضح المتحرشين لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأكدت أنها ستقاضيهم جميعا.

وقالت رانيا في مداخلة تلفزيونية مع إحدى القنوات: "قررت أفضح المتحرشين ، بيدخلوا على صفحاتي على الانستغرام ويشتموني ويكتبوا كلام يشيب، ورسائل بتشيب، أنا لو بعتلك سكرين شوتس (لقطة شاشة) على الحاجات الي بتنكتب حتى من قبل الفستان من أول ما فتحت صفحة الفيسبوك وأنا يعني عندي حالة ذهول".

وتابعت قائلة: "انا ناوية كل يوم أنزل 5 متحرشين لفظيا على السوشيال ميديا وأنا ناوياها.. مش أنا بس أنا بيتبعتلي من بنات محجبات ومنقبات ولبسهم محتشم جدا وأطفال وزي ما بقلك رجالة بعتنلي قصصهم يعني الموضوع مش مقتصدر على البنات".

وأضافت: "أنا بحاول أشجع البنات، ما تسمحيش لحد يتحرش بيكي لفظيا، أنت معملتيش حاجة، انت لما حطيتي صورتك وتعملي انستغرام ده مش معناه انك بتستدعي حد يتحرش بيكي انت معملتيش حاجة غلط، في رسائل تهديد طبعا جاتلي".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف نشرت أكثر من مرة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورا لـ"متحرشين" تكتب عليها: "تم الاكتفاء بنشر الصور فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسله لما تحتويه من ألفاظ خادشه".