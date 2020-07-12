لغز فيزيائي حير العلماء 100 عام... يقوم طالب تونسي بحله

نجح طالب تونسي في حل معادلة فيزيائية شائكة، حيرت العلماء 100 عام، ليحصل على مقعد ضمن قائمة لأكثر 10 شباب تميزا في العالم لسنة 2020.

وفي مقابلته مع موقع "سكاي نوز عربية" قال الطالب وسيم الذوادي (23 عاما) والذي يدرس الهندسة الميكانيكية في جامعة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية بسويسرا: إن "اللغز الذي فك أسراره يتعلق بظاهرة حجم فقاعات الهواء في السوائل التي تطفو على السطح، وفق قوانين الفيزياء".

غير أن استثناءً حير العلماء منذ قرن من الزمن، إذ تنتفي هذه القاعدة في حال وجدت السوائل داخل أنابيب عمودية صغيرة الحجم، وهو ما يسعى العلماء لتفسيره منذ 100 عام.

وفي ذلك أردف الذوادي "تمكنت من قياس ما يدور حول فقاعات الهواء داخل الأحجام الصغيرة، وإثبات أنها تطفو، لكن بسرعة صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، إلا بعد مرور 55 سنة، وبذلك أثبت أن كل قوانين الفيزياء تعمل بشكل صحيح".

ويرى الطالب التونسي أن "هذه النتيجة من شأنها أن تسمح بتطوير تقنيات مقاومة الاحتباس الحراري، وتطبيقات في مجال الساعات التي تشتغل بفقاعات المياه، وغيرها من الاختراعات".

وحصد االذوادي على 30% من الأصوات المسجلة في المسابقة، التي حسمت نتائجها عبر آراء لجنة التحكيم والتصويت الإلكتروني في مسابقة عالمية بميادين الفنون والبحث العلمي، شارك فيها شباب من 120 دولة.

وأثنى الرئيس التونسي قيس سعيد على إنجاز الطالب، خلال استقباله له.