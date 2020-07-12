"قد يكشف عن حقائق مروعة"... العثور على جثة من العصر الحديدي مقيدة اليدين.. صور

عثر علماء آثار على هيكل عظمي من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، معتقدين أنه قد يكون ضحية جريمة قتل.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، يرجع تاريخ الهيكل لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض ويداه مقيدتان.

HS2 works unearth skeleton of possible iron age murder victim https://t.co/Kjq5aw4zD1 — The Guardian (@guardian) July 11, 2020

ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه "لغز. تحليل الأمر قد يقود لاكتشاف مروع محتمل بشأن ملابسات مقتله".

وجاء ذلك ضمن عدد من الاكتشافات التي تعود إلى عصور مختلفة تتراوح بين العصر الحجري الحديث وفترة القرون الوسطى.

'Murder victim' skeleton from Iron Age found face down in ditch by HS2 workers https://t.co/Q4bUgN1IG7 pic.twitter.com/mPtAQnJbn5 — Daily Mirror (@DailyMirror) July 11, 2020

ويحتوي الموقع على أدلة لنشاط بشري خلال العصرين البرونزي والحديدي، بما في ذلك مبنى دائري وحظائر للحيوانات.