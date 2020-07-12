استبيان للأزهر يكشف أن 87% من المشاركين فيه تعرضوا للتحرش

أعلن مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، التابع للأزهر، نتيجة استبيان قام به عن التحرش.

وكشفت نتائج الاستبيان الذي أجاب عليه نحو 1540 شخصا أن 87% منهم تعرضوا للتحرش، حسب موقع "بوابة الأهرام".

وجاء في الاستبيان أن الشارع أكثر الأماكن التي يتم التعرض للتحرش فيها، بنسبة 71.8% من العينة، ثم المواصلات والجامعة والبيت والمدرسة.

وحسب مجمع البحوث، أكدت عينة الاستبيان أن مرحلة المراهقة هي أكثر المراحل التي يتم التعرض فيها للتحرش بنسبة 69.3%.

ويرى 63% ممن خضعوا للاستبيان أن أبرز أسباب ظاهرة التحرش هو المرض النفسي.

واستقبل مجمع البحوث عن طريق الاستبيان مقترحات للحد من التحرش أهمها إيقاع أقصى عقوبة على المتحرش.