بعد وفاتها بكورونا… "نيويورك تايمز" تتحدث عن رجاء الجداوي

تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، التي ظلت خاضت معركة طويلة مع المرض منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحتى وافتها المنية.

ونعت الصحيفة الأمريكية الفنانة الراحلة، التي وافتها المنية يوم 5 يوليو/ تموز الجاري، وكتب الصحفي ديكلان وولش تقريرا خاص بها ضمن سلسلة نعي لمشاهير العالم ، الذين توفوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وتناولت الصحيفة السيرة الذاتية لرجاء الجداوي، التي شملت تفاصيل عن نشأتها في مدينة الإسماعيلية وكيف رحلة إلى القاهرة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وعودتها إلى الإسماعيلية حتى توفيت بمستشفى العزل.

وتحدثت الصحيفة عن رحلة رجاء الجداوي مع الفن، التي استطاعت فيها أن تخطف الأضواء رغم أنها لم تكن من أصحاب الدور الأول أو البطولات المطلقة، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تصبح نموذجا للأم الأرستقراطية فأصبحت من أكثر الممثلات المحبوبات في الوسط الفني.

وتوفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.