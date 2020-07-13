فيديو مدهش لـ"حوت نائم"

تحتاج جميع الكائنات الحية إلى النوم، الذي يمنح الجسم الراحة اللازمة لاستئناف أنشطته الحياتية بالكفاءة المطلوبة.

وتختلف عادات النوم من حيوان إلى آخر، على سطح الأرض، لكن الحيوانات البحرية تكون لها عادات غريبة في خلودها للنوم، ومنها الحيتان.

ويرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" أحد الحيتان في وضع النوم، بينما يقترب منه أحد الغواصيين.

This is how whale sleeps. pic.twitter.com/WdgyuHWyXa — I Didn't Know That (@lDidNotKnowThat) July 12, 2020

ويختلف وضع الحوت خلال النوم عن وضعه أثناء ممارسة حياته العادية، حيث يكون في الظروف العادية موازيا لقاع البحر ليساعده ذلك على الحركة الأفقية تحت سطح الماء بحثا عن الطعام، بينما يكون جسمه في وضع رأسي خلال النوم كما يوضح الفيديو.

ويقول العلماء إنه يوجد نوعان من النوم عند الحيتان، أحدهما النوم عموديا، والثاني هو السباحة ببطء أفقيا بالقرب من سطح الماء أو في الأعماق.