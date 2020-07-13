"فيسبوك" يحذف بثا مباشرا لبومة تطعم صغارها بحجة مشاهد خادشة للحياء...فيديو

حذف موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بثا مباشرا للحظة إطعام بومة لأطفالها في عشها، في الوقت الذي وصف به الموقع بأنه يتنافى مع سياسته في النشر، بحجة وجود صورعارية.

تفاجأ ألموس موس، مواطن من مدينة دونكاستر البريطانية، بقيام موقع التواصل الاجتماعي من إيقاف بثه المباشر الذي كان يبثه من عش طائر بومة يملكها.

فبحسب تصريحات موس، فإن الموقع لم يجب عن أسئلته حول سبب الحظر مرتين على صفحته خلال 48 ساعة.

وقال موس: "ذهبت لرؤية عدد المشاهدات حول البث الذي كانت فيه البومة تقوم بإطعام صغارها، لأرى بأن البث والفيديو تم حظرهما، بداعي إنتهاك معايير الموقع في ما يتعلق بالأخلاق".

وأضاف بانه يعتقد بان سبب الحظر هو رسائل خاطئة تم إرسالها للموقع لحذف الفيديو.

Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда за слишком взрослый контентhttps://t.co/pFsqXgPmxK pic.twitter.com/IHiTwa5JXt — Слоновый прыгунчик (@shrewsru) July 10, 2020

من جهته أعلن الموقع بأنه يحقق في أسباب إزالة المنشور، وإن تم عن طريق الخطأ، بحسب ما نقل موقع "بي بي سي" البريطاني.