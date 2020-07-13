3 رضع يتسابقون للوصول إلى الثلاجة... شاهد ماذا تفعل الأم

يسعى الأطفال دوما لاستكشاف كل ما هو جديد في المنزل، أو ما هو جديد بالنسبة لهم، ويكون المطبخ جزءا من مغامراتهم.

نشر موقع "تايمز ناو نيوز" الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يرصد مشهدا ساخرا لثلاثة أطفال رضع يتسابقون للوصول إلى ثلاجة المنزل، بينما تحاول الأم الحيلولة دون ذلك.

Having triplets is a blessing during this lockdown💕💕

Can keep you busy indefinitely.. pic.twitter.com/ASmSzoNQ9o — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 8, 2020

ويظهر الأطفال الثلاثة أمام ثلاجة مفتوحة بينما تحاول الأم إبعادهم واحدا تلو الآخر، لكنهم جميعا يصرون على الوصول إلى شيء ماء داخل الثلاجة.

وبحسب الفيديو، تقوم الأم بإبعاد أحدهم فيتسلل الاثنان الآخران من بين أقدامها للعودة إلى الثلاجة، وتستمر تلك المشاهد الطريفة عدة مرات.