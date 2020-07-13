أول تعليق من أميتاب باتشان بعد إعلانه الإصابة بكورونا

صدر من نجم بوليوود الشهير وأسطورة السينما الهندية، أميتاب باتشان، أول تعليق بعدما صدم جمهوره بإعلانه الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، شكر باتشان (77 عاما) في البداية كل جمهوره وأصدقائه ومحبيه على قلقهم على صحته ودعواتهم له بالشفاء قائلا: "للذين عبروا عن قلقهم وصلواتهم وأمنياتهم بالشفاء لي ونجلي أبهيشيك وزوجته أشواريا راي وابنتهما أراديا .. كل حبي وامتناني".

T 3591 - ... to them that have expressed their concern, their prayers and their wishes for Abhishek Aishwarya Aaradhya and me .. my unending gratitude and love ..❤️



वो सब जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएँ अभिषेक, ऐश्वर्या आराध्या और मुझे , व्यक्त की हैं , मेरा हृदय पूर्वक आभार 🌹 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 12, 2020

وتابع في تغريدة أخرى: "لن يكون باستطاعتي الرد على كل أمنياتكم لي ولأسرتي بالشفاء، شكرا لكم على حبكم الأبدي".

T 3592 - It shall not be possible for me to acknowledge and respond to all the prayers and wishes expressed by them that have shown concern towards Abhishek, Aishwarya, Aaradhya and me ..

I put my hands together and say ..🙏

Thank you for your eternal love and affection .. — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 12, 2020

​وأثبتت الفحوص إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي باتشان، وابنتها أراديا، بفيروس "كورونا" المستجد، أمس الأحد، وذلك بعد يوم من نقل والد زوجها وأشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان، وزوجها الممثل أبهيشيك للمستشفى لتلقي العلاج.

وأظهرت نتائج الاختبار أن أشواريا راي وابنتها آراديا مصابتان بالفيروس التاجي، وتم اختبارهما بعد الكشف عن إصابة زوجها النجم أبهيشيك باتشان ووالده أميتاب باتشان، أمس السبت، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وتم تعقيم مسكن أميتاب باتشان صباح اليوم الأحد، وتم الإعلان عنه "كمنطقة احتواء"، ولن يسمح بالدخول أو الخروج من المنزل، فيما قامت الشرطة بتحصين المكان، وسيتم السماح بتوريد المواد الأساسية إلى المنزل فقط.