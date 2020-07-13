عروس تتوفى خلال زفافها بسبب الحلويات

توفيت عروس تبلغ من العمر 25 عامًا خلال زفافها في موسكو.

ساءت حالة المرأة خلال وليمة في أحد المطاعم في جنوب العاصمة، أصيبت بصدمة الحساسية. اتصل الضيوف بالإسعاف، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ العروس، على الرغم من محاولات فريق الإنعاش الطبي.

اكتشف صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" أن العروس تعاني من حساسية تجاه المكسرات. تم إبلاغ المطعم بذلك عند وضع القائمة، ولكن الحلوى على الطاولات تحتوي على أجزاء من المكسرات، وأكلت الفتاة القليل منها.

صدمة الحساسية هي رد فعل تحسسي قوي ومتطور بسرعة يتطلب عناية طبية فورية. تشمل الأعراض الحمى والتعرق والألم في الرأس والقلب وانخفاض الضغط والإغماء.