الفنان المصري لطفي لبيب يكشف عن مرضه ويلمح إلى الاعتزال... فيديو

ألمح الممثل المصري، لطفي لبيب، إلى احتمال اعتزاله نتيجة إصابته بوعكة صحية تمنعه من العمل بشكل طبيعي.

وأوضح أنه يعاني حاليا من آثار جلطة بالمخ تضرر منها النصف الأيسر من جسده، الأمر الذي يؤثر على حركته.

وتابع لبرنامج "التاسعة" على التلفزيون المصري، أمس الأحد، إن أراد الجمهور تسمية الأمر باعتزال أو شبه اعتزال فليسموه كما يحبون.

وأكد لطفي لبيب أنه لا يرغب أن يظهر للجمهور بشكل يضر تاريخه الفني، ولن يقف أمام الكاميرا إلا إذا كان قادرا على ذلك بشكل كامل.

وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفني يعلم حاليا بحالته الصحية، ولن يقوم أحد بترشيحه لأية أعمال إلا وهو يعلم طبيعة ما يعانيه.

وكان آخر ظهور فني للطفي لبيب في المسلسل الكوميدي "رجالة البيت"، الذي عرض في شهر رمضان 2020 وهو من بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي.

ومسسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "سينرجي".

وقد لطفي لبيب ما يزيد عن 350 عملا فنيا طوال مسيرته الفنية، ومن أشهر أعماله أفلام "زواج بقرار جمهوري" و"في محطة مصر" و"واحد صفر" و"اللمبي" ومسلسل "ونوس".