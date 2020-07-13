بقدرات هائلة..."أوبو" تكشف عن أسرع شاحن في العالم

كشفت شركة"أوبو" النقاب عن الجيل الجديد من الشاحن السريع بقدرة 125 واط، ليتجاوز قدرة شواحنها الخاصة التي تصل إلى 65 واط.

وأعلنت الشركة الصينية، في تغريدة عبر موقعها الرسمي على "تويتر"أنها ستكشف عن التقنية الجديدة في 15 يوليو/ تموزالجاري، الشاحن الذي يعد الأسرع في السوق حاليا.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

كما ستكشف "أوبو" بعد يومين عن كيفية عمل تقنية الشحن السريع، والتأثير الواضح لها على البطارية والمزيد من التفاصيل.

وبالنظر إلى أن شاحن "فيفو" بقدرة 120 واط ويستغرق 13 دقيقة لشحن بطارية 4000 مللي أمبير و5 دقائق فقط ليصل الشحن إلى 50%، فمن المؤكد أن يكون الشاحن القادم لـ"أوبو" بقدرة 125 واط أسرع من ذلك، ونظريا سيستغرق وقتا أقل من 13 دقيقة.

وتعمل شركة "ريلمي" أيضا على تطوير حل الشاحن السريع الخاص بها المسمى Ultra Dart / Super Dart والذي سيكون قادرا على تقديم سرعات شحن تصل 120 واط.

وكانت العديد من التقارير في السابق توضح اعتزام شركة ”شاومي“ الإعلان عن تقنية الشحن السريع بقدرة 100 واط، كما أعلنت فيفو رسميا عن تقنيتها الجديدة لشاحن فائق السرعة بقوة 120 واط، وقالت الشركة إن هذا الشاحن يمكنه شحن بطارية بسعة 4000 ملي أمبير بالكامل خلال 13 دقيقة فقط.