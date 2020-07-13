شارك التمثيل مع عادل إمام... الموت يغيب فنانا عراقيا

غيب الموت، أمس الأحد، الفنان العراقي مهدي الحسيني في العاصمة العراقية بغداد.

أعلن نقيب الفنانين العراقيين، جبار جودي، أن "الفنان مهدي الحسيني توفي إثر تعرضه لجلطة في القلب"، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقدم جودي "التعازي إلى ذوي الفقيد، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".

ولد مهدي الحسيني في بغداد عام 1956، وهو حاصل على بكالوريوس فنون جميلة، قسم الفنون المسرحية فرع التمثيل في 1980-1981.

وعمل الراحل بالتمثيل على خشبة المسرح وفي التلفزيون، كما أنه مصمم إضاءة مسرحية وتلفزيونية، وعمل أيضا مديرا للإنتاج التلفزيوني.

وشارك مهدي الحسيني في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحيات المحلية العربية، منها مسرحية "أحلام السنين"، ومسلسل "الفندق"، كما شارك الفنان المصري عادل إمام بطولة مسلسل "فرقة ناجي عطا الله".