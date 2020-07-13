منها النعناع... أفضل العلاجات الطبيعية لآلام المعدة‎

يعاني العديد من الأشخاص من آلام المعدة، ورغم اختلاف هذه الآلام وتنوعها إلا أن أغلبها يمكن علاجه بطرق بسيطة وسريعة.

وكشف موقع"انسيدر" عن 5 علاجات منزلية طبيعية، يمكن أن تخفف آلام المعدة وتجعل الشخص يشعر بالتحسن سريعا.

النعناع

يمكن أن يساعد النعناع في التغلب على آلام المعدة والغازات والانتفاخ، حيث يمتلك مكونين رئيسيين وهما المنثول وميثيل الساليسيلات، اللذان لديهما خصائص مضادة للتشنجات، التي قد يعاني منها مرضى متلازمة القولون العصبي.

ترطيب المعدة

يمكن أن يسبب الجفاف اختلال توازن المعادن في الجسم، ما يؤدي إلى سلسلة من الأعراض بما في ذلك ألم المعدة.

وإذا كان الألم ناتجا عن الجفاف، يجب التأكد من الحصول على كمية كافية من السوائل في نظامك الغذائي.

الزنجبيل

يتم استخدام الزنجبيل كعلاج طبيعي لآلام المعدة منذ فترة طويلة، ويعتقد أنه تم استخدمه قبل 5000 عام من قبل الهنود والصينيين.

خل التفاح المخفف

وما زال الزنجبيل يستخدم على نطاق واسع كعلاج فعال، ويوصي الأطباء به لعلاج آلام المعدة والغثيان، ويعمل كمضاد للالتهابات كما يخفف ويمنع الغثيان والقيء.

إذا كنت تعاني من ألم المعدة الناتج عن الغازات أوعسر الهضم، فقد يقوم خل التفاح بالمساعدة على الهضم.

الماء الساخن

ولا يُنصح عادة بتناول خل التفاح وحده دون تخفيف، نظرا لأن الحموضة يمكن أن تسبب التهيج في الحلق وتلف مينا الأسنان فضلا عن الطعم المحبب.

يساعد استخدام وسادة التدفئة على البطن أو حتى أخذ حمام ساخن في تخفيف آلام المعدة لدى المرضى. وتقوم الحرارة بترخية عضلات البطن، ما يساعد في تخفيف الألم المرتبط بتقلصات العضلات والغازات، وتعتبر وسادات التدفئة فعالة إذا كان ألم المعدة ناتجا عن التوتر والقلق أو في تقلصات الدورة الشهرية.

ويجب على النساء الحوامل عدم استخدام وسادة التدفئة على المعدة في أي وقت أثناء الحمل، لأن الحرارة الزائدة تزيد من خطر العيوب الخلقية.