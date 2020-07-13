مصر... هكذا سيتم تخريد السيارات القديمة تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي

تنفيذا لتوصيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعمل الحكومة على برامج جديدة للتعامل مع السيارات القديمة في مصر، مع الاعتماد على التوسع في السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وتسعى الحكومة المصرية للتوسع في تصنيع السيارات والتأكيد على أن تكون غير ضارة بالبيئة، والاعتماد على تحويل السيارات للغاز الطبيعي بدلا من البنزين.

ومن بين الخطوات المتبعة، تأتي خطوة تخريد السيارات القديمة، فكيف سيتم ذلك؟

بحسب ما نقلته صحيفة "اليوم السابع"، فإنه وفق تصريحات وزيرة الصناعة نيفين جامع يتم العمل على مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة.

سيتم إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما ويطبق الأمر على الميكروباص والأجرة فقط ولن يطبق على السيارات الملاكى.

سيتم العمل على التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، كما سيتاح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر.

تبحث الحكومة في الوقت الحالي، آليات تخريد السيارات القديمة، ووضع برامج لتحويل المركبات ( تاكسى – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي.

سيتم إحلال المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار ومضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما، بينما المركبات التى مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.