"مخاوف من خطورة كبيرة على الأرض".. رصد ظاهرة فضائية غير مسبوقة

رصد علماء الفلك في اليابان، توهجا فائقا في النجم "AD Leonis"، لم يرصد مثله من قبل.

وبحسب مجلة "فوربس"، يعد النجم AD Leonis أكبر بعشرين مرة من الشمس، ويقع على بعد 16 سنة ضوئية من الأرض.

واعتبر علماء الفلك أن التوهج إشارة إنذار لكوكب الأرض.

Using Kyoto University's new 3.8M #Seimei Telescope, astronomers got a glimpse of the roaring stellar flares on AD Leonis, a star 16 light years away. One flare was 20 times more massive than what comes from our sun, categorizing it a 'superflare'https://t.co/efLmqZaxO1 — Kyoto University (@KyotoU_News) July 13, 2020

وأشار العلماء أن التوهج الكوني هو عبارة عن إطلاق مفاجئ لطاقة نشطة على نجم بجانب مجموعة البقع الشمسية، يرافقه أحيانا قذف كتلة تاجية وعواصف مغناطيسية شديدة.

التوهح الفائق الذي تم رصده، ناتج عن انفجارات أقوى بـ10 آلاف مرة من التي تحدث في الشمس.

ويخشى علماء الفلك أن تشكل العاصفة المغناطيسية الناتجة عن التوهج الفائق، خطورة كبيرة على الأرض.