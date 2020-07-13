علماء يكتشفون قدرة خاصة لدى المرضى القريبين من الموت

توصل علماء إلى اكتشاف جديد يتمثل في قدرة استثنائية يتمتع بها المرضى القريبين من الموت.

وبحسب ما نشره موقع "سي بي سي" الكندي، عندما يكون المريض فاقدا للوعي وقريبا من الموت، تستمر حاسة السمع في العمل ويمكن للمريض سماع ما يقوله الأقارب له.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية، أنه مع اقتراب الحياة من نهايتها، يظهر بعض المرضى نشاطا في الدماغ.

ومن غير المعروف ما إذا كان المريض يمكنه فهم ما يسمعه، أو ما إذا كان يمكنه ببساطة سماع الكلمات.

وكشف الباحثون أن المرضى الذين ينتقلون من الحياة إلى الموت قد يتعرفون على مقطوعة الموسيقى المفضلة لديهم، بينما لا يمكن للمريض فاقد الوعي أن يشم أو يتذوق أي شيء.