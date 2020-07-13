بعد 7 أيام على اختفائها... "صورة" قد تقود إلى الممثلة الأمريكية المفقودة نايا ريفيرا

كشف عضو في فريق البحث عن الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا، اليوم الاثنين، أن صورة قد تقود إلى مكانها بعد أن ظلت مختفية 7 أيام.

قال روبرت إنغليسK من فريق البحث والإنقاذ في مكتب شريف مقاطعة فنتورا لمجلة "آس ويكلي" الأمريكية إن نايا ريفيرا أرسلت من هاتفها الذكي صورة لابنها البالغ من العمر 4 سنوات وهو أمام مدخل ساحلي إلى أحد أفراد أسرتها، وذلك قبيل اختفائها في 8 يوليو/ تموز الجاري في بحيرة بيرو.

وتابع للمجلة: "كانت هناك صورة أرسلتها نايا ريفيرا إلى أحد أفراد الأسرة يظهر فيها ابنها على متن القارب بجوار ذلك المدخل الساحلي، وقد علمنا مكانه".

ويظهر تاريخ الصورة أنها التقطت قبل 90 دقيقة إلى ساعتين من العثور على نجل الممثلة وحيدا داخل القارب العائم.

وأشار روبرت إنغليس لمجلة "أس ويكلي" أنه تم إرسال أعضاء الغوص إلى موقع الصورة وتم تفتيشه على نطاق واسع.

she's still missing.

NAYA RIVERA is MISSING.

Don't you dare to stop talking about her. NEVER.#FindNayaRivera pic.twitter.com/L70Ur72XEW — ♕celeste (@DINAHPET5CH) July 12, 2020

وظلت نايا ريفيرا مفقودة من 7 أيام في بحيرة شمال لوس أنجلوس.

وصرحت السلطات الأمريكية، الخميس الماضي، أنهم يعتقدون أن نايا ريفيرا أصبحت في "عداد الأموات"، وليست هناك جدوى من البحث عنها.

وبدأت نايا ريفيرا مشوارها مع التمثيل في سن مبكرة، لكنها نالت الشهرة من تجسيدها لدور مراهقة مثلية الجنس في المسلسل التلفزيوني "Glee" الذي تم بثه من عام 2009 حتى عام 2015.