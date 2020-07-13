وصفات سحرية يمكنها أن تلمع أسنانك في دقائق معدودة

يهتم أي شخص بمظهره الخارجي، وتعتبر نظافة ولمعان وبياض الأسنان أحد الأسلحة الرئيسية في المظهر المثالي لأي شخص.

ويقدم موقع "ميديكال نيوز توداي" الصحي المتخصص، عددا من الوصفات الطبيعية التي يمكنها المساعدة التخلص من بكتيريا الفم وبقايا الطعام، والحصول على رائحة عطرة للفم.

وجاءت تلك الوصفات السحرية على النحو التالي:

1- الزيوت:

كان القدماء يستخدمون عددا من الزيوت الطبيعية لتنظيف الأسنان وتبييضها، والتي تستخدم كغسول للفم لمدة دقيقة تقريبا، ثم غرغرة ذلك الزيت في الفم مع الماء من دون بلعه.

ولعل أبرز الزيوت الطبيعية المستخدمة في ذلك الغرض هي زيت جوز الهند وزيت السمسم وزيت عباد الشمس.

2- صودا الخبز:

تساعد صودا الخبز على تلميع الأسنان، وكانت تقارير عديدة قد حذرت في وقت سابق من أن صودا الخبز يمكن أن تدمر مينا الأسنان.

لكن دراسة أجريت عام 2017، أكدت أن صودا الخبز لا علاقة لها بتدمير مينا الأسنان، وأنها طريقة آمنة لإزالة البكتيريا ومنع تسوس الأسنان.

3- الليمون:

يعرف الليمون بمكوناته الحامضة، التي يمكنها التخلص من مختلف أنواع البكتيريا ومنها بكتيريا الأسنان، لذلك عند تدليك الأسنان بنصف ليمونة لنحو 5 دقائق، قد يكون خيارا مثاليا لأسنان صحية وبيضاء.

4- الفراولة:

كشف التقرير أن الفراولة يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تنظيف الأسنان وتبييضها، بسبب مضادات الأكسدة التي تحتويها.

ويمكن أن تساعد الفراولة في تبييض الأسنان عن طريق إعداد تلك الوصفة، بهرس إحدى الثمار، وإضافة ملعقة صودا خبز إليها وعمل مزيج متماسك، ثم دلك أسنانك بفرشاة الأسنان مع هذا المزيج، واغسل أسنانك بعدها لملاحظة الفرق الكبير.