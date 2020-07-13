الجزء الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" يتصدر ترند "غوغل" قبل عرضه

تصدر الجزء الثاني، الجديد، من المسلسل التلفزوني "مملكة إبليس" الترند على محرك البحث "غوغل"، قبل عرضه حصريا عبر منصة "شاهد" الرقمية.

وتلعب الممثلتان رانيا يوسف وغادة عادل بطولة الجزء الثاني من المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة، ويبدأ عرضه اعتبارا من 30 يوليو/ تموز الجاري عبر المنصة الرقمية.

وفي سياق متصل، بدأت فضائية "إم بي مصر" في عرض الجزء الأول من المسلسل الموسم الأول، أمس الأحد، والذي يحمل اسم "أسطورة الأساطير".

وتدور أحداث الموسم الأول داخل حارة شعبية يتحكم بأمورها وشؤونها "فتحى إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته، وتتطور الأمور لتأخذ منحى يحمل الكثير من المفاجآت وفى قالب غير متوقع.

ويطرح السياق الدرامي سؤالا مفاده أن العائلة حينما تفقد كبيرها وحاميها تجد نفسها فى مهب المجهول، فى أجواء من السحرية الواقعية والتشويق.

ومسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، الذي سبق وأن ألف مسلسلات مثيرة للجدل مثل "السبع وصايا" و"نيران صديقة " و"أفراح القبة" و"العهد"، الذي أكد في حوار سابق أنه استغرق كتابته عامين ونصف العام، و"هذه أطول مدة استغرقتها في كتابة مسلسل".

كما كشف راضي أن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية اعترض على اسم المسلسل وتم تغييره بالفعل، كما حذفت مشهدا واحدا فقط من أحداثه.

وتعود غادة عادل في "مملكة إبليس" للتعاون مع المؤلف محمد أمين راضي بعد 5 سنوات من الغياب منذ أن قدما سويا مسلسل "العهد"، والتي تجسد في أحداثه شخصية "أزهار" التى لم يسبق لى أن قدمت شخصية مشابهة لها، فهى شعبية وطيبة وتدخل فى صراعات مع العائلات الموجودة فى الحارة.

أما رانيا يوسف فيمثل المسلسل ثالث تعاون لها مع الكاتب محمد أمين راضى بعد مسلسلى "نيران صديقة" و"السبع وصايا"، وأشارت إلى أن المسلسل ملىء بالخيال والجنون والواقعية.

ويتولى إخراج مسلسل "مملكة إبليس" أحمد خالد موسى، وهو من إنتاج طارق الجنايني، ومن بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داوود وصبرى فواز وكريم قاسم وإيمان العاصىي.