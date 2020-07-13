مصر... النيابة العامة تحسم قضية قتيل "تيك توك"

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزئية، بشأن العثور على جثة طفل توفي أثناء تقليد تحدي عبر تطبيق "تيك توك"، أنه لا توجد أي شبهة جنائية.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وخلال التحقيقات قالت والدة الطفل إن نجلها اعتاد ممارسة الألعاب على الهاتف المحمول ولكن خلال الفترة الأخيرة قام بتقليد تحدي على تطبيق "تيك توك".

وتم العثور على جثة الطفل مشنوقا داخل منزله، بسبب تقليده تحدي الشنق الذي يعد رائجا خلال الفترة الحالية على تطبيق "تيك توك".