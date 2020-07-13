تسجيل
21:06 GMT13 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العلماء: يمكن الحصول على أذن بشرية من التفاح

    6 فوائد صحية مدهشة لتدليك الأذن كل صباح

    © CC0 / pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103675/09/1036750931_0:100:1920:1180_1200x675_80_0_0_b1380248c56eeb14ae23c9791e070184.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202007131045994795-6-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86-%D9%83%D9%84-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/

    منذ تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم، وما صاحبها من فرض تدابير الإغلاق في كافة أنحاء العالم، زادت معاناة الناس بداية من القلق والإجهاد والخمول وأعراض أخرى كثيرة.

    الحل ببساطة هو أن تقوم بدليك أذنيك. نعم، فهذه طريقة ستؤدي إلى استرخاء الأعصاب، لن يفيد فقط صحتك العقلية ولكن أيضًا صحتك الجسدية، حيث يساعد في علاج مجموعة من العلامات الفسيولوجية والأمراض والاضطرابات المرضية الأخرى في مناطق البطن والصدر وأسفل الظهر والقدمين، بحسب موقع "بينك فيلا".

    © CC0 / 1113990 / pixabay
    رجل يكتشف عائلة من الصراصير تتكاثر في أذنه

    ويمكنك القيام بذلك في أي وقت وفي أي مكان، في السطور المقبلة 6 فوائد صحية مدهشة لتدليك الأذن

    1- تقليل آلام العضلات

    وجد باحثون بحسب، دراسة، أن تدليك الأذن يمكن أن يقلل الألم بين الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة أم لا.

    وأشار الباحثون في دراستهم إلى أن تدليك الأذن بالفعل طريقة فعالة لتقليل الانزعاج، حيث يقوم سحب وفرك شحمة الأذن بلطف إلى تحفيز الإندورفين.

    ولفت الباحثون إلى أن هذا الهرمون الخاص بالراحة في تخفيف الألم، ويحسّن التدليك الدورة الدموية أيضًا، لذا، تحكم في ألمك الجسدي وعزز عتبة الألم باستخدام هذه التقنية البسيطة.

    2- تقليل مستويات التوتر والقلق

    وبحسب دراسة أخرى، فتدليك الأذن مفيد أثناء المرور بمواقف عصيبة، إذا شعرت بالتوتر، أو بالذعر، أو بالضيق، أو الانزعاج، قم بتدليك شحمة الأذن في حركات دائرية، ولاحظ الفرق.

    3- تخفيف الصداع الكلي والصداع النصفي

    العلماء: يمكن الحصول على أذن بشرية من التفاح
    © CC0 / pixabay
    ابتكار تقنية جديدة تقضي على تشوهات الأذن

    بدلاً من الإفراط في تناول مسكنات الألم التي لها آثار ضارة، يجب على المرء أن يتبع هذه الطريقة البسيطة والطبيعية لتخفيف الصداع الكلي والصداع النصفي، وقم أيضاً بتناول شاي النعناع للحصول على تأثير أفضل.

    4- إنقاص الوزن

    بصرف النظر عن النشاط البدني اليومي والنظام الغذائي الصحي، هناك العديد من الحيل والاختراقات التي يمكن للمرء أن يتبعها لزيادة فقدان الوزن أكثر.

    وأحد هذه الاختراقات هو تدليك الأذن، يمكن للفرك في نقاط مختلفة من الأذنين أن يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع.

    5- علاج الأرق

    راحة العقل ضرورية للحصول على نوم جيد وأفضل، كما هو معروف، وقبل تناول أي أدوية، قم فقط بتدليك أذنك وسوف تقوم تلك التقنية البسيطة بتحفيز عقلك للتقليل من التوتر، الذي ينجم عنه اضطرابات النوم والأرق.

    6- تعزيز الطاقة

    إذا كنت بحاجة إلى تناول الكافيين كل صباح، يمكنك محاولة فرك أذنيك بشكل أكثر كثافة، حيث يقوم تحفيز النهايات العصبية لأذنيك بتنشيط مراكز الدماغ لجعلك منتعشًا، لذلك، كلما شعرت بالتعب وقلة الطاقة قم بتدليك أذنك.

    انظر أيضا:

    "إنذار للجسم"...طنين الأذن وأهم أسبابه
    ابتكار تقنية جديدة تقضي على تشوهات الأذن
    انفجار سماعات أبل في أذن شاب خلال حديثه بالهاتف
    عنكبوت ينسج شبكته داخل أذن امرأة...فيديو
    الكلمات الدلالية:
    تنظيف الأذن, الصحة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فرقة Queens الغنائية الروسية في حفل فتح عروض سينما السيارات، مع المحافظة على قاعدة التباعد الاجتماعي، منعا لانتشار فيروس كورونا في موسكو، 11 يوليو 2020
    افتتاح "حفلات السيارات" في موسكو
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    محاولة هجوم فاشلة على قاعدة حميميم
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة كورونا
    دروس تعلمها الأطباء في مكافحة "كورونا"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك