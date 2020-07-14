الكشف عن علامات الذكاء غير الواضحة

واقترح المستخدم "Electronic-Goal"، أن مثل هذه العلامة هي فهم الشخص لمواضيع هو ليس خبيرا فيها. "لا تدعي أنك تعرف شيئًا، عندما لا تعرف عن موضوع ما شيئا حقًا. أنا أقول هذا لنفسي طوال الوقت..."، بحسب التعليقات على موقع "ريديت".

وبرأي الآخرين، إن الشخص الذكي يعلم حتى التفاصيل السخيفة عن موضوع يكون على دراية جيدة به. كما كتب "kmo9e": "نادراً ما يصدر الشخص الذكي بلاغا نهائيا عند التحدث عن أمر ما". وأوضح "AvocadoAlternative" أن استخدام الشخص عبارة "مع بعض الاستثناءات" أو "صحيح في الغالب" هو علامة جيدة.

ولاحظت المستخدمة "kazu-sama"، أن الأشخاص الأذكياء أكثر انفتاحًا للنقد، على الرغم من أنها اعترفت بأن هذه القدرة يمكن أن تكون أكثر صلة بالحكمة. واتفق الكثير من المستخدمين على أن الأشخاص الأذكياء يعترفون بأخطائهم بشكل أسهل بكثير كما يمكن أن يغيروا رأيهم الخاص حول موضوع إذا حصلوا على حجج كافية. بالإضافة إلى ذلك، وأكد "Peroxyacyl_nitrate"، أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما ينظرون إلى أمر من زوايا مختلفة، وليس من زاوية واحدة.

في سياق متصل، حصل طفل ماليزي يبلغ من العمر 3 سنوات على العضوية في منظمة"منسا" البريطانية للأفراد ذوي الذكاء العالي في العالم.