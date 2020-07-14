القبض على مغنية في دولة عربية بسبب "فيديو مسيء" داخل مستشفى

ألقت السلطات الأمنية في مدينة وهران الجزائرية، القبض على مغنية الراي سهام الجابونية، لنشرها فيديو أساءت فيه لطاقم العمل في المركز الاستشفائي الجامعي في المدينة الواقعة شمال غربي البلاد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائرية، ستمثل المغنية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح في مدينة وهران.

وجاء توقيف الجابونية على خلفية تصويرها لفيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي والعاملين في المركز الاستشفائي الجامعي في وهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن المغنية حاولت تحريف حقائق واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيب.

وكان المستشفى المذكور قد أعلن تحريك دعوى قضائية ضد المغنية.

ونشرت المستشفى بيانا جاء فيه: "فيما يخص الفيديو الذي تم تداوله عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي دارت أحداثه على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية في المركز الاستشفائي الجامعي في وهران، والذي تم تصويره من قبل سيدة كانت في حالة هيستيرية جاءت برفقة مريض، حيث أنها لم تحترم القواعد المعمول بها على مستوى المصلحة، ولم تحترم دورها في الانتظار وحاولت المرور قبل المرضى الذين كانوا متواجدين قبلها".

وأتم البيان: "ولما طلب منها احترام القواعد انهالت بوابل من السب والشتم على الأطقم الطبية وشبه الطبية ومستخدمي مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية".