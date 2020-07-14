شرطة دبي ترسل مفقودات السياح إلى منازلهم في أوطانهم

وفقد سائح بريطاني، محفظته الشخصية في دبي، تحتوي على بطاقات شخصية مهمة، ثم عاد إلى بريطانيا، وظن أن المحفظة لن تعود أبدا.

وفوجئ السائح أن شرطة دبي أرسلت له المحفظة على عنوان منزله ببريطانيا، بعد أن عثر عليها سائق سيارة أجرة، وسلمها إلى الشرطة، التي أعادتها إلى السائح، الذي أرسل برسالة نصية إلى بريد شرطة دبي يقول فيها :"توصيل المحفظة قد يكون أمراً بسيطاً لدى البعض، لكنه يعني لي الكثير بسبب محتوياتها من البطاقات المهمة، فشكراً لكم"، وذلك حسب العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص.

وقالت الشرطة في دبي، حسب بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أعادت حقيبة مواطن كويتي، تحتوي على جهاز لوحي وهاتف، إلى منزله في الكويت.

القصة الثالثة كانت لمواطن سعودي فقد هاتفه وبعد أن تم العثور عليه، تم إرساله إلى السعودية حيث يقيم.