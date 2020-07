بسبب مطرب مهرجانات شهير... تهديد فيلم سينما بعدم العرض

View this post on Instagram

الحمدلله فركش ❤ #زنزانه_7 بطولة #نضال_الشافعى #احمد_زاهر #عبير_صبرى #منة_فضالى #مايا_نصري #ايهاب_فهمي #مدحت_تيخا #إبرام_نشأت وأخوكم #احمد_التهامي ...وقريبا أغنية المجرم #عمرو_كمال الراجل ده طيب وأنا بحبه @omarkamal.official ✌😍💪