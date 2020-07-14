السعودية... القبض على 3 مواطنين ومقيمين يحتجزون سودانيا ويطلبون مالا لإخلاء سبيله

أعلن المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ومقيمان من الجنسية السودانية).